Datafolha em Belo Horizonte: Fuad Noman tem 46% contra 39% de Bruno Engler

Ambos os candidatos oscilaram dois pontos percentuais para baixo. No levantamento anterior, divulgado no dia 10 de outubro, Fuad tinha 48% e Engler, 41%. Indecisos eram 4%, enquanto brancos e nulos somavam 8%.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, aponta que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), tem 46% das intenções de voto contra 39% do deputado estadual Bruno Engler (PL), a três dias do segundo turno na capital mineira. Indecisos são 5%, e 10% disseram que votariam em branco, nulo ou em ninguém.

O Datafolha entrevistou 910 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. O instituto foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-04815/2024.

Fuad manteve os mesmos 35% na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados; 1% disse que votará no "atual mandatário". Engler oscilou de 31% para 29% das menções. Há ainda 4% que disseram que votarão "no 55", número do prefeito, mesmo percentual que responderam "no 22", número do deputado estadual. Indecisos recuaram de 19% para 16%, enquanto brancos e nulos saíram de 7% para 8%. Outros nomes foram citados em 3% das respostas.

Engler é mais rejeitado do que Fuad: 47% responderam que não votariam de jeito nenhum no candidato do PL, taxa que cai para 36% no caso do prefeito. A definição de voto, contudo, é semelhante no eleitorado dos dois: 87% dos eleitores de Fuad e 85% dos de Engler dizem estar decididos sobre seus votos. No total, 84% afirmam que a decisão é definitiva e 15% responderam que ainda podem mudar de ideia.