Prefeito reeleito de cidade do ES sofre tentativa de homicídio; polícia investiga

O prefeito reeleito de Afonso Cláudio, cidade a 142 quilômetros de distância de Vitória, no Espírito Santo, Luciano Pimenta (PP), foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira, 22. O prefeito não foi atingido e passa bem.

Pimenta estava na zona rural da cidade e voltava para casa por volta das 21h quando foi surpreendido por dois homens em uma moto, que dispararam contra o carro que dirigia. O prefeito, que estava armado, revidou. Os agressores fugiram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Polícia Científica do Estado disse que equipes realizaram a perícia no carro do prefeito, que apresentava três perfurações de arma de fogo no para-brisa dianteiro e duas no vidro traseiro, e outras perícias complementares estão em andamento em "caráter de urgência".