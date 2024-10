O POVO News: André x Evandro: 2° turno reedita briga entre Ciro e Cid Gomes; novas pesquisas

Tudo sobre as movimentações para o segundo turno na capital cearense e uma análise de mais um capítulo da briga entre os irmãos Ferreira Gomes

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 23, às 8h00. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa discute as movimentações de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) na reta final da campanha eleitoral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assista ao vivo: