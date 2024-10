Janja: Lula volta ao Planalto na segunda e viagem para SP no fim de semana não está confirmada

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse a jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada nesta quarta-feira (23) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a despachar do Palácio do Planalto na segunda-feira, 28. Ela também declarou que ainda não há certeza se o petista viajará para São Paulo no fim de semana - ele é esperado para um ato de campanha de Guilherme Boulos (PSOL), além de votar em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Lula está de home office no Alvorada ao longo desta semana depois de ter sofrido um acidente doméstico com pancada na cabeça no sábado, 19. O caso o fez cancelar a ida à Rússia, onde participaria da reunião de Cúpula dos Brics. Segundo Janja, o presidente está bem, trabalhando normalmente, e só precisa fazer exames de acompanhamento daqui em diante.

"Segunda-feira o presidente volta a despachar no Palácio do Planalto", disse ela. Sobre a possibilidade de o presidente viajar a São Paulo, Janja declarou: "ele vai decidir, não tem nenhuma orientação ainda com relação ao final de semana".