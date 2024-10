Relator vai procurar Dino para mostrar acordos feitos no Congresso sobre emendas parlamentares

O relator do orçamento de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou que pretende buscar uma agenda com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos próximos dias, para apresentar os acordos feitos no Congresso sobre as emendas parlamentares.

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 22, após uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre o assunto. No fim da tarde, ele ainda deve se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Se o ministro Dino ver que tem um acordo do Executivo com o Legislativo, não vejo o porquê de ele ficar contra", declarou Coronel. O senador continuou: "eu vou pedir uma agenda com o ministro Dino, até para levar a minuta do PLP que a gente pretende protocolar até a segunda-feira".