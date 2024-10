'É claro que já pré-ganhamos', diz Temer em ato de Nunes

O ex-presidente da República Michel Temer disse, em ato de campanha do atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que a eleição já está quase ganha.

"Não ganhamos a eleição ainda, mas é claro que já pré-ganhamos. Basta verificar as pesquisas de ontem e hoje", disse o ex-presidente.

Ele disse que viajaria dia 26, mas como as eleições são no dia 27, adiou a viagem para poder votar em Nunes. "Ia fazer uma palestra no exterior dia 26 à noite. Falei: 'Não, senhor, quero ter a honra e satisfação de, no dia 27, votar em Ricardo'".