O advogado Caio Augusto Silva dos Santos oficializou sua candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo. Natural de Bauru, ele é mestre em Direito constitucional e advoga há quase 25 anos. Ele já presidiu a OAB-SP no triênio 2019/21.

A eleição ocorrerá de forma on-line no dia 21 de novembro. A expectativa é de uma votação recorde para este ano.

Caio Augusto conta com apoio de nomes importantes da advocacia, entre eles o do também ex-presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D'Urso, o reitor da Zumbi dos Palmares José Vicente e a ex-secretária de Justiça do Estado de São Paulo, Eloísa Arruda, que disputam vagas no Conselho Federal da OAB.