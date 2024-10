Bolsonaro pede voto a Nunes, que fala em não baixar a guarda: 'Não existe campanha ganha'

Após um primeiro turno marcado por uma relação de altos e baixos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estiveram juntos em um evento de campanha nesta terça-feira, 22, em São Paulo. Bolsonaro, que no início da corrida eleitoral chegou a flertar com a candidatura de Pablo Marçal (PRTB), agora colou o adesivo do emedebista no peito e pediu votos para o aliado a uma plateia de empresários.

Em um discurso breve, de cerca de três minutos, Bolsonaro destacou a parceria com Nunes durante seu governo para extinguir a dívida da cidade com a União. O ex-presidente ainda reforçou o pedido de votos ao emedebista e lembrou que as eleições só terminam às 17h do próximo domingo.

"Dia 27, em nove capitais, eu sou 22. Mas em São Paulo, eu sou 15", afirmou Bolsonaro, destacando que é preciso trabalhar até o último momento "por convicção e por entendimento" de que a continuidade de Nunes é o melhor para São Paulo.