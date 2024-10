Bolsonaro critica Caiado: 'Fala grosso, gosta de ranger os dentes e aceitou o apoio do PT'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta terça-feira, 22, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e disse que ele "aceitou o apoio do PT" ao empresário Sandro Mabel (União), candidato a prefeito de Goiânia. Bolsonaro e Caiado travam uma guerra particular na cidade, onde o ex-presidente apoia a candidatura do deputado estadual Fred Rodrigues (PL). O governador, que se coloca como pré-candidato à Presidência da República em 2026, nega ter proposto uma aliança com o PT no segundo turno do pleito municipal.

"O que nos surpreendeu, segundo eu vi em vários órgãos de imprensa, o Caiado acertou, aceitou o apoio do PT ao Sandro Mabel. Ou seja, quem diria o Caiado da UDR (União Democrática Ruralista), que fala grosso, gosta de ranger os dentes, aceitou o apoio do PT. Agora, o PT não apoia de graça. Alguma coisa foi acertada", disse Bolsonaro após participar de um almoço em apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-presidente disse ainda que a eleição na capital goiana está dividida - Mabel tem 46% das intenções de voto contra 39% de Rodrigues, segundo pesquisa Quaest - , e que pretende acompanhar o voto do seu candidato no domingo, 28. Ele se referiu a Mabel como "o cara da rosquinha" e afirmou que o empresário "vivia brigando" com Caiado.