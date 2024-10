Pesquisa AtlasIntel em Curitiba: Eduardo Pimentel tem 51,4% e Cristina Graeml, 43%, no 2º turno

O instituto AtlasIntel realizou 1.199 entrevistas virtuais com eleitores da capital paranaense entre os dias 14 e 19 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo PR-00791/2024.

A seis dias do segundo turno, pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral para a prefeitura de Curitiba (PR) divulgada nesta segunda-feira, 21, indica que o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lidera as intenções de voto contra a jornalista Cristina Graeml (PMB). Pimentel tem 51,4%, enquanto Cristina, 43%. Votos brancos e nulos somam 4,8% e 0,9% dos entrevistados não soube responder.

Em votos válidos, excluindo-se os indecisos, brancos e nulos, Pimentel registra 54,5% e Cristina, 45,5%, segundo o levantamento atual.

A pesquisa também mediu a percepção do eleitorado sobre candidatos à prefeitura de Curitiba. Entre os entrevistados, 46% dizem possuir uma imagem "positiva" de Pimentel, enquanto 43% tem uma imagem "negativa" do vice-prefeito.

Quanto a Cristina Graeml, 43% veem a jornalista com uma imagem positiva, já 52% avaliam a candidata do PMB com uma imagem negativa.