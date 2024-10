Gilmar Mendes: Não faz o menor sentido proibir ministros do STF no TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou nesta segunda-feira, 21, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe que membros da Suprema Corte façam parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O texto é de autoria do senador Márcio Bittar (União Brasil-AC) e foi protocolado nesta segunda.

"Não faz o menor sentido proibir ministros do STF no TSE", disse Mendes durante entrevista coletiva de imprensa após ter participado nesta noite do "CNN Talks - Saúde no Brasil: estratégias para impulsionar o futuro", em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com Gilmar, a Justiça Eleitoral é uma invenção brasileira que deu certo e que historicamente conta com ministros do STF. "Os presidente e vice-presidente do TSE são ministros do STF. Foi a Justiça Eleitoral que criou a urna eletrônica que inovou a eleição no Brasil e deu agilidade à apuração dos votos", disse o ministro.