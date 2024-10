Boulos sobre pedido de sua campanha de impugnação de Datafolha: Não se trata de censura

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou não considerar tentativa de censura o pedido que fez semana passada para interromper a divulgação de pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral de São Paulo.

"Quando uma pesquisa ocorre não seguindo a legislação eleitoral, por lei a consequência natural é que ela deixe de circular", disse.

O psolista argumentou que foi feita uma ponderação que não estava prevista no registro do levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que isso teria alterado os resultados da pesquisa.