Zema declara apoio a candidato do PL em Belo Horizonte

De acordo com o governador, o apoio ao candidato do PL ocorre por Engler ter uma proposta "mais semelhante" à dele. Zema descreveu o deputado estadual como "um jovem que tem um grande potencial e que pode somar muito para o desenvolvimento de Belo Horizonte". "Apoio político é algo que você sempre tem de fazer com muito critério para ter um alinhamento", disse Zema. O aval do governador ocorreu após um encontro entre o chefe do Executivo estadual e Engler na última quarta-feira, 16.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarou apoio ao candidato a prefeito de Belo Horizonte e deputado estadual Bruno Engler (PL). O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 17, durante uma agenda do chefe do Executivo estadual mineiro na cidade de Sete Lagoas (MG).

O deputado do PL disputa a prefeitura da capital mineira no segundo turno contra o atual prefeito Fuad Noman (PSD). O candidato do PL terminou o primeiro turno na liderança, com 34,3% dos votos válidos, ante 26,5% do candidato do PSD.

Segundo pesquisa de intenção de votos da Quaest divulgada na última terça-feira, a primeira com período de coleta posterior ao primeiro turno, Fuad tem agora 46% da preferência do eleitorado de Belo Horizonte e Engler, 37%.

No último dia 11, Zema havia dito que as conversas para apoiar a candidatura de Engler no segundo turno estavam "muito avançadas".