Pesquisa Quaest em Curitiba traz Pimentel com 42% das intenções e Cristina Graeml com 39%

A Quaest também perguntou aos entrevistados se a escolha apontada no cenário estimulado é definitiva ou se ainda pode mudar: 72% dizem que a decisão é definitiva, e 28% podem mudar de voto.

A pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Curitiba, encomendada pela RPC e divulgada neste sábado, 19, mostra o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) com 42% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Cristina Graeml (PMB), que tem 39%.

A ação do ex-procurador da República vem num momento em que apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) começam a abraçar a campanha da candidata do PMB, que se apresenta como "antissistema".

O ex-presidente apoiou explicitamente a jornalista, apesar de seu partido ter indicado o vice na chapa de Pimentel.