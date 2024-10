Em debate, Boulos diz que diálogo é importante e que trabalharia em parceria com Tarcísio

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou, em debate da Record e do Estadão, que, se eleito, trabalhará em conjunto com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Perguntado sobre o enterramento de fios para evitar apagões, Boulos disse que será necessário fazer isso aos poucos. "Enterramento de fios é caro e, por isso, não dá para fazer de uma vez por todas. A gente tem que começar pelas regiões mais vulneráveis, onde tem apagões mais frequentes. É ali que temos que focar no primeiro momento."

Ele também destacou a busca por parcerias, inclusive a de Tarcísio. "Vou buscar apoio do governo federal e do BNDES para ter esse recurso. Com esse valor, de fato, não dá para a prefeitura, sozinha, dar conta. É assim que vamos fazer, fazendo parcerias. Não só com o presidente Lula que me apoia, mas, também, com o governador Tarcísio. Vou trabalhar em parceria com o governador Tarcísio como prefeito."