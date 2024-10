O POVO News: Pesquisas apontam empate entre André e Evandro em Fortaleza

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta sexta-feira, 18. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa apresentará mais detalhes sobre as últimas pesquisas eleitorais para prefeito de Fortaleza, que mostraram André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) empatados tecnicamente.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada nessa quinta-feira, 17, mostrou que André e Evandro oscilaram dois pontos, porém seguem tecnicamente empatados. O candidato do PL tem 45% e o petista aparece com 43%, empatados tecnicamente.