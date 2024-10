Comissão de Ética recebe duas novas denúncias de assédio contra Silvio Almeida

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se tornou alvo de duas novas acusações de assédio sexual. As denúncias foram feitas à Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP), que apura os casos.

Almeida foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro, quando a ONG Mee Too disse ter recebido relatos de que ele assediou mulheres durante o exercício do cargo. Entre as vítimas está a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco.

As novas denúncias foram reveladas pela Folha de S.Paulo e confirmadas pelo Estadão, que procurou a Casa Civil, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem. O julgamento caberá às conselheiras Caroline Proner e Vera Karam de Chueiri.