Virou moda colocar 'coletinho' para fingir que trabalha, diz Boulos sobre Nunes

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), criticou as propagandas do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que, segundo ele, bota colete da Defesa Civil para "fingir" que trabalha.

"No último apagão, em novembro do ano passado, as pessoas estavam sofrendo, perdendo tudo e ele estava no camarote da UFC e Fórmula 1. Dessa vez, perto da eleição, ele botou um coletinho. Virou moda botar coletinho para fingir que trabalha", ironizou o candidato.

Conta da Enel