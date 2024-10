Sem Nunes, começa 'sabatina' com Boulos na 'Folha', em parceria com 'UOL' e 'Rede TV'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) está sendo sabatinado, na manhã desta quinta-feira, 17, por uma hora, após o candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), cancelar sua participação no debate da Folha de S.Paulo, em parceria com o UOL e RedeTV. A sabatina com o psolista começou por volta das 10h30.

A campanha do candidato do MDB alegou convite do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para reunião extraordinária a fim de discutir medidas sobre eventual novo temporal em São Paulo com risco de outro apagão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O pool lamentou o cancelamento da participação de Nunes. "Diante da decisão, os organizadores seguirão o regulamento e realizarão entrevista com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Os organizadores lamentam que, após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tenha encontrado na agenda do governador horário diferente para a reunião".