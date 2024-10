Não me elegi deputado federal para buscar cargo no governo, diz Boulos em sabatina

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta quinta-feira, 17, que não se elegeu deputado federal para buscar cargo no governo, mas, sim, para cumprir seu mandato.

Perguntado durante sabatina promovida pela Folha de S.Paulo, UOL e RedeTV sobre não ter sido nomeado para nenhum cargo, Boulos rebateu, dizendo que não está atrás disso. "Não estou na política atrás de cargo. Os espaços que conquistei na política foi com meu esforço e a confiança do povo. Não me elegi deputado federal para buscar cargos no governo. Me elegi para exercer meu mandato".

Ele relembra que, em 2014, atuou na construção do Plano Diretor da capital, quando Fernando Haddad (PT) era prefeito. "Contribuí com as políticas públicas de maneira ativa, seja no movimento social, ajudando a construir mais de 15 mil moradias para famílias que precisam e ajudando no debate sobre o Plano Diretor de 2014".