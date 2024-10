Fazer cálculo político com apagão é algo de mau gosto, afirma Boulos

"Vamos trazer inovação e tecnologia que já existe em várias cidades do mundo para garantir que o serviço de poda seja zerado na cidade de São Paulo. Fila zero", explicou Boulos.

No entanto, o candidato admite que aterrar os fios em toda a cidade, de uma só vez, é impossível. "A solução mais fácil, e covarde, foi a que Nunes propôs no apagão passado, defendendo que a população pagasse um imposto, uma taxa, para aterramento de fios".

Ele apontou que seria necessário mapear as áreas com maior prioridade. "O que é necessário fazer? Mapear, nos últimos apagões, quais as partes da rede elétrica que tiveram interrupções mais frequentes. Essas partes você tem que priorizar no aterramento de fios".