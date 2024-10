Em debate que virou sabatina, Boulos diz que 'mais uma vez o Ricardo Nunes fugiu'

Após cancelar sua participação no debate promovido por Folha de S.Paulo, UOL e RedeTV, o candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi criticado por seu adversário no segundo turno, Guilherme Boulos (PSOL), que o acusou de ter "fugido" do confronto.

Ele falou da atuação do prefeito durante o apagão na capital e em todo seu mandato. "Mais uma vez, o Ricardo Nunes fugiu. Ele já havia, durante três anos e meio, fugido das responsabilidades de prefeito, só vindo trabalhar no tempo de eleição. Agora, nesta semana, fugiu das responsabilidades dele em relação ao apagão, jogando sempre para os outros, nunca assumindo seus erros".

"E hoje, ele foge do debate, porque tem medo de debater ideias", disse Boulos.