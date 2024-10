Próximo debate da Prefeitura de SP será na quinta (17); veja horário e onde assistir

Nesta quinta vez, o modelo será aplicado no primeiro e no terceiro blocos, nos quais os dois candidatos fazem questionamentos entre si. Cada um terá direito a 12 minutos, a serem usados conforme queiram. O que vai definir quem começa a falar é um sorteio realizado com as campanhas - a ordem será alternada para que cada um inicie um dos dois blocos.

Segundo os organizadores, a dinâmica do confronto será, em partes, a mesma do debate realizado pelo jornal no primeiro turno das eleições, em que cada candidato gerencia um banco de tempo.

Serão quatro blocos, em que os candidatos responderão a questionamentos feitos por jornalistas e também farão perguntas entre eles. As participações serão de Flavia Lima e Matheus Tupina, da Folha, e de Raquel Landim e Thais Bilenky, do Uol. A mediação será feira por Fabíola Cidral e Amanda Klein.

Enquanto um candidato estiver falando, o outro não pode se manifestar com palavras nem com gestos que comprometam o raciocínio. Quando quem estiver com a palavra terminar de falar, o cronômetro dele é pausado e será a vez de o adversário se pronunciar, com seu próprio tempo correndo, até que os minutos de cada um se esgotem.

Já no segundo e quarto blocos, haverá tempo fixo para as perguntas e respostas: os jornalistas deverão questionar os candidatos em até um minutos, e eles terão dois minutos para cada resposta. Ao final do debate, cada candidato terá dois minutos para considerações finais, em ordem definida por sorteio com as campanhas.

O primeiro debate do segundo turno, ocorrido na segunda-feira, 14, foi marcado por questionamentos e explicações sobre o apagão enfrentado pelos paulistanos nos últimos dias. Enquanto Nunes tentou responsabilizar o governo federal pela ausência de medidas mais duras contra concessionária de energia elétrica Enel, Boulos apontou a falta de zeladoria na gestão do prefeito, como em podas de árvores, e criticou a demora da gestão do emedebista em adotar medidas para restabelecer a ordem urbana.