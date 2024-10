PDT se divide entre candidato do PT e do PL em Fortaleza

Após a derrota do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que não chegou ao segundo turno nas eleições deste ano, os candidatos do PL e do PT que disputam a segunda etapa do pleito na capital do Ceará receberam apoio de diferentes nomes do partido. O ex-presidenciável e ex-governador do Estado, Ciro Gomes (PDT), descartou apoio ao candidato petista Evandro Leitão (PT), que teve 34,33% dos votos válidos e terminou atrás do deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL), que recebeu 40,2%.

A declaração de Ciro ocorreu após seis dos oito vereadores eleitos pela sigla declararem apoio à candidatura de Fernandes, o que motivou uma nota de repúdio publicada pela Juventude do partido no último sábado, 12.

Gardel Rolim, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, PPCell, Jânio Henrique e Marcel Ehrich Colares postaram fotos ao lado do candidato do PL, usando adesivos com o número do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros dois vereadores pedetistas eleitos, Adail Júnior e Luciano Gira~o, fizeram o caminho contrário e afirmaram que no segundo turno apoiam o candidato petista.