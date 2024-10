Pezão: Lula prometeu 'condomínio seu' em Piraí (RJ), onde foi eleito prefeito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira, 15, fora da agenda, com o ex-governador do Rio de Janeiro e o prefeito eleito de Piraí (RJ), Luiz Fernando Pezão (MDB). De acordo com o Pezão, Lula prometeu que fará da cidade um "condomínio seu" e deixará o município "um brinco".

Pezão classificou a reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, como "excelente". "O presidente estava num bom humor tremendo", comentou a jornalistas. "Ele falou: Vou fazer de Piraí um condomínio meu lá, vou deixar a cidade um brinco."

Questionado se a promessa de Lula foi para habitação, o prefeito eleito disse que o chefe do Executivo federal afirmou que irá ajudar com as metas traçadas para a cidade. "Vou fazer habitação, escola, escola profissionalizante, instituto federal, eu quero colocar todas as crianças com escola em horário integral", comentou. "Eu tenho metas que nós colocamos como desafio de, no primeiro ano, já estar com metade da nossa rede com horário integral, creche, para universalizar a creche. Então, tudo isso, ele se comprometeu em me ajudar."