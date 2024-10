Pesquisa Real Time Big Data em Fortaleza: Fernandes e Leitão estão empatados com 45%

Pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral em Fortaleza (CE) divulgada nesta terça-feira, 15, mostra que o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) estão empatados com 45% das intenções de voto cada um. Os dois vão disputar o comando da capital cearense no segundo turno, marcado para o próximo dia 27.

Outros 6% dos eleitores de Fortaleza pretendem votar em branco ou nulo, e 4% não sabem ou não responderam. A capital cearense é a maior cidade do País em que há embate direto entre um candidato do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outro do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em votos válidos, contagem que exclui os votos em branco e nulos e é o sistema adotado pela Justiça Eleitoral, Fernandes e Leitão possuem 50% dos votos cada um.