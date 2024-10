Boulos admite que sua campanha tem dificuldade em diálogo com empreendedor da periferia

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) admitiu nesta terça-feira, 15, que sua campanha à Prefeitura de São Paulo enfrenta dificuldades no diálogo com uma parte do eleitorado que mora nas periferias. No primeiro turno das eleições, ele perdeu em tradicionais redutos da esquerda localizados em bairros periféricos.

"Acho que nós não falamos de uma maneira mais direta com trabalhadores das periferias da cidade, que, às vezes, não são aqueles mais pobres, aqueles que estão com fome, aqueles que estão na rua", afirmou o deputado do PSOL em entrevista ao SPTV após ser questionado sobre o assunto.

Boulos ponderou que venceu em diversas regiões periféricas, mas reconheceu que a campanha poderia ter dialogado melhor com pequenos empresários e trabalhadores autônomos das periferias. Esse grupo é simpático ao discurso do empreendedorismo, encampado por Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno.