TST prevê gastar R$ 10,4 Mi para substituir frota por carros híbridos com bancos de couro e ar

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) prevê gastar R$ 10,4 milhões para renovar sua frota de veículos. A corte divulgou uma licitação para comprar 27 carros híbridos zero quilômetro.

O Estadão pediu um posicionamento do tribunal sobre a compra. O TST afirma, no edital da licitação, que a substituição dos veículos institucionais está de acordo com a "nova mentalidade" do Poder Judiciário que "visa privilegiar iniciativas voltadas à proteção ambiental".

"Os veículos a serem adquiridos substituirão veículos antigos da frota oficial do tribunal que, no momento, enquadram-se nos critérios de antieconomicidade adotados pela administração pública", diz um trecho do edital agendado para 24 de outubro.