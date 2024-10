PF apreende R$ 160 mil em operação sobre deputado que multiplicou patrimônio

A Polícia Federal no Rio de Janeiro vasculhou na manhã desta segunda-feira, 14, endereços ligados ao deputado estadual Thiago Rangel (PMB) no bojo de uma investigação sobre desvios de dinheiro público por meio da contratação de empresas do parlamentar. O dinheiro, posteriormente, era lavado por uma extensa rede de postos de combustíveis do deputado, diz a PF.

O Estadão pediu manifestação do parlamentar, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço está aberto.

Durante as buscas na casa e no endereço de empresas do deputado, os agentes apreenderam dinheiro vivo. Ao todo, foram apreendidos R$ 160 mil em espécie, um veículo de luxo blindado avaliado em R$ 350 mil, além de celulares e documentos.