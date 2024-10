O POVO News: Dividido em Fortaleza, PDT tem Ciro contra PT e presidente apoiando Evandro

O programa também irá discutir sobre as últimas notícias no país

O POVO News realiza nesta segunda-feira, 14, mais uma edição, com apresentação do jornalista Marcos Tardin. O programa irá abordar as críticas de Ciro Gomes (PDT) a Juventude Nacional Socialista do PDT, que soltou nota de repúdio aos membros do partido que estão apoiando a candidatura de André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa à Prefeitura de Fortaleza, entre eles, o ex-prefeito Roberto Cláudio.

Participam do programa Acrisio Sena, ex-deputado estadual (PT) e presidente Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), o deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) e o deputado federal Luiz Gastao (PSD).

O editor de Opinião do O POVO, Guálter George, irá comentar sobre as eleições no país, e o jornalista do O POVO, João Paulo Biage, atualiza sobre as principais notícias de Brasília.



