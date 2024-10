Datena declara voto em Boulos no segundo turno em vídeo publicado por jornal

Após descartar apoio aos candidatos que disputam o segundo turno das eleições em São Paulo, o apresentador José Luiz Datena, quinto colocado na corrida eleitoral com 1,84% dos votos, mudou de discurso e declarou voto no candidato Guilherme Boulos (PSOL) na noite deste sábado, 12, conforme divulgado pela coluna da Monica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo. Boulos enfrenta no segundo turno o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), que, por sua vez, conta com o apoio oficial do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido ao qual Datena disputou o pleito.

"Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos. Eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o Estado de São Paulo, que torna o País refém do narcotráfico. Nós não queremos isso, por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele, vote contra o crime", disse Datena em vídeo.

O jornalista, que classificou seu desempenho nas urnas como "péssimo" e "horrível", e disse não pretender "experimentar novas posições políticas", havia anteriormente negado qualquer apoio a Nunes ou Boulos no segundo turno. "Com a quantidade de votos que eu tenho, não sei se faria muita diferença", disse.