Temporal em Brasília faz chuva invadir plenário da Câmara dos Deputados

Um forte temporal que atingiu Brasília na tarde desta sexta-feira, 11, fez a água da chuva invadir o plenário da Câmara dos Deputados. Em um vídeo que circula nas redes sociais, funcionários da casa tentam impedir que os equipamentos do Legislativo sejam danificados.

Em nota enviada ao Estadão, a Câmara dos Deputados disse que houve um vazamento devido a um entupimento em um cano. Segundo a Casa, o problema já foi resolvido e está sendo feita uma avaliação de danos nos equipamentos eletrônicos atingidos pela água.

"Houve um vazamento de água pluvial no final desta sexta-feira no Plenário Ulysses Guimarães. A causa foi um entupimento na descida de água da cobertura. O cano já foi desobstruído. A Casa está avaliando neste momento se houve dano a equipamentos eletrônicos que estavam no local. Em todo caso, o vazamento foi de pequeno porte e não afetará o funcionamento das atividades legislativas", disse a Câmara em nota.