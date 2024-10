Perícia aponta erro de cálculo do TCU em ação que condenou Deltan a devolver diárias

Uma perícia produzida a pedido da Justiça Federal contraria as conclusões que levaram o Tribunal de Contas da União (TCU) a condenar o ex-procurador Deltan Dallagnol a devolver gastos da Operação Lava Jato com diárias e passagens.

O TCU considerou que os gastos excederam o razoável e que a Lava Jato criou uma "indústria de pagamento de diárias e passagens a certos procuradores escolhidos a dedo". A Corte de Contas cobrou a restituição de R$ 2,8 milhões em valores atualizados.

A perícia contábil comparou o modelo de diárias usado pela força-tarefa de Curitiba com o cenário alternativo defendido pelo ministro Bruno Dantas, relator do processo no TCU, de transferência - a chamada remoção - para lotação provisória dos procuradores no Paraná.