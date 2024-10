Aloysio Corrêa da Veiga toma posse como presidente do TST

O ministro Aloysio Corrêa da Veiga tomou posse nesta quinta-feira, 10, como presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). Maurício José Delgado será o novo vice-presidente. A gestão ficará à frente da Corte trabalhista até outubro de 2026.

Aloysio sucederá no cargo o ministro Lelio Bentes. Em seu discurso, Bentes destacou que a eleição interna no TST para escolha da nova gestão foi unânime, "por aclamação, fato inédito e sem precedentes nos 80 anos da Justiça do Trabalho". De acordo com ele, isso sinaliza a "coesão e unidade dos integrantes do TST em torno do ideal de bem servir a sociedade brasileira".

Ainda de acordo com Bentes, os últimos dois anos foram um "período enriquecedor e desafiador, durante o qual tivemos oportunidade de consolidar o papel da Justiça do Trabalho para a cidadania". O último ano foi marcado por divergências entre a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal (STF) no entendimento sobre terceirização e o fenômeno da "pejotização", situação que levou o Supremo a cassar diversas decisões de juízes trabalhistas que haviam reconhecido vínculo empregatício.