SP teve 48,1 mil votos nulos no número 13 para prefeito; Boulos ficou a 25 mil votos de Nunes

Cerca de 48,1 mil eleitores de São Paulo anularam seus votos ao digitar o número 13, referente ao PT do presidente Lula, para prefeito nas eleições munições municipais do último domingo, 6. Segundo levantamento realizado pelo jornal O Globo, com base no Registro Digital de Voto das urnas fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), supondo que mais da metade desses votos com o número petista tenham sido registrados na intenção de escolher Guilherme Boulos (PSOL), apoiado pelo atual presidente, o deputado federal teria pontos o suficiente para ultrapassar Ricardo Nunes (MDB) no primeiro turno. Nunes ficou em primeiro com 1.801.139 votos, o equivalente a 29,48%, enquanto Boulos foi escolhido por 1.776.127 eleitores. A diferença entre os dois candidatos foi de 25.012 pontos. Segundo o jornal, o total de votos nulos com o número 13 foi superado apenas pelos dígitos "00", registrados por aproximadamente 258 mil eleitores.

Durante sua campanha, Boulos buscou vincular sua imagem ao Partido dos Trabalhadores, além de ressaltar em suas agendas o apoio declarado do presidente Lula. Um dia antes das eleições, o deputado esteve com o petista e a candidata a vice Marta Suplicy (PT) em uma agenda realizada na Av. Paulista. No entanto, o psolista também precisou lidar com declarações feitas pelo ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que buscou confundir os eleitores sobre o real número do candidato. "Independente se você vai votar no 13 do PT, faça o seguinte, digite 28, respira bem fundo e eu sei que você vai seguir seu coração", disse o influenciador durante o debate da Record. Outros 18 mil eleitores votaram no número "22", do PL, partido do qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte. Apesar de Nunes ter recebido apoio do líder bolsonarista durante o pleito, Marçal também buscou por votos de eleitores com o mesmo apoio ideológico de Bolsonaro. O candidato do PRTB ficou em terceiro lugar no pleito 1.719.274 pontos, equivalentes a 28,14%.

Top 10 - Votos nulos identificados pelo número do voto: - 00 - 258.805 - 13 - 48.121

- 22 - 18.897 - 99 - 16.418 - 44 - 7.158

- 55 - 7.042 - 20 - 6.557 - 12 - 5.823

- 11 - 5.201 - 25 - 4.934 Em São Mateus, na zona leste, 1,3% dos votos válidos foram destinados para o número do PT. O cenário se repetiu no Jardim Helena e na Cidade Tiradentes, também na zona leste, onde o deputado federal saiu vitorioso, indicando que os possíveis erros de votação ocorreram em lugares onde ele contava com o maior apoio.