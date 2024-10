O POVO News: Malafaia critica Bolsonaro; Moraes manda desbloquear X no Brasil

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 8. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa abordará o resultado das eleições pelo Brasil, o desbloqueio do X no País e o ataque do pastor Silas Malafaia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Assista ao vivo:

A edição desta segunda falará sobre o cenário eleitoral após a apuração feita no último domingo, 6. Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) irão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro. Pablo Marçal ficou em terceiro lugar, com 28,14% dos votos.