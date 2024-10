Moraes manda desbloquear X no Brasil

ELON Musk e Alexandre de Moraes travam embates Crédito: ETIENNE LAURENT e EVARISTO SA / AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morais, autorizou o desbloqueio do X no Brasil na tarde desta terça-feira,8. A plataforma estava suspensa desde o dia 30 de agosto. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi informada e deverá tomar "as providências necessárias para efetivação da medida". Contudo, a volta ainda não é imediata. A Anatel deve notificar as operadoras de internet para regularização. "Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do x Brasil internet ltda. em território nacional e determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas", escreveu o ministro.