Carlos Bolsonaro reage às críticas de Malafaia a seu pai: 'Ataque absurdo'

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) classificou como "ataque absurdo" as declarações do pastor Silas Malafaia sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Malafaia criticou o comportamento "dúbio" do ex-capitão do Exército nas eleições às prefeituras de São Paulo e Curitiba, nas quais o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), respectivamente, concorrem com apoio do PL, que conta com as candidaturas a vice de cada chapa.

"Entra nas redes sociais de Bolsonaro e dos filhos dele. (Durante) Toda a campanha, não teve uma palavra de apoio ao Nunes. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que conversa é essa? Bolsonaro é um líder e eu continuo apoiando ele, mas errou estupidamente", disse o religioso ao Estadão nesta terça-feira, 8. "Que líder é esse? Sinal dúbio para o povo? Líder toma frente, líder dá a direção", disparou o pastor.

Nas redes sociais, o vereador destacou a importância de Silas nas "pautas da liberdade dos presos políticos e suas derivações" e que sem ele "muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal", mas criticou a posição do religioso em relação a seu pai.