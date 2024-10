Preferida de Wilson Lima perde em Parintins mesmo com apoio de 'estruturas' do governo do AM

Pivô de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas, a candidata à prefeitura de Parintins Brenda Dianná (União Brasil) saiu derrotada nas eleições, ainda que com o apoio do governador Wilson Lima (União Brasil). O vereador Mateus Assayag (PSD) foi eleito prefeito da "Ilha da Magia".

O Estadão busca contato com Dianná. O espaço está aberto. Nas redes sociais, Dianná agradeceu os mais de 25 mil votos que recebeu. "A luta continua", escreveu.

Na semana do primeiro turno, o nome de Dianná acabou envolvido em investigações que tiveram início com a divulgação de vídeos em que a cúpula do governo do Amazonas se reúne para supostamente definir estratégias a favor da candidata de Wilson Lima à prefeitura de Parintins. A gravação levou o governador a exonerar seus secretários e chefes da Polícia Militar.