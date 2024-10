Padilha diz que eleições municipais não influem na governabilidade ou nas eleições nacionais

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta segunda-feira, 7, após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e líderes do governo, que a cúpula do Planalto fez um balanço sobre as eleições municipais deste ano. Padilha optou por fazer um diagnóstico positivo para o PT, citando que o partido teve um aumento de 40% nos prefeitos eleitos em todo o País em relação ao registrado em 2020. Também declarou que as eleições municipais não influem na governabilidade ou nas eleições nacionais.

"Tem um crescimento muito importante, só o PT teve um aumento de mais de 40% em relação a prefeituras, que se alarga agora em relação ao que era 2020. O conjunto de partidos que apoiam o governo, com lideranças, que tem ministros também tiveram um crescimento expressivo, o que mostra que esse conjunto de partidos tem um enraizamento importante nas eleições municipais, na sua grande maioria nos municípios, tem o tema local como tema central da disputa", afirmou Padilha.

O ministro também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, "foi derrotado no seu condomínio" - uma referência à derrota do candidato do PL, Alexandre Ramagem, na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro contra Eduardo Paes, reeleito no primeiro turno.