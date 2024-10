O coronel com carreira incomum e os segredos das ações dos militares

A trajetória do coronel Romeu Antonio Ferreira no Exército brasileiro é uma dessas histórias negligenciadas, que podem revelar fenômenos profundos que ajudariam a compreender os papéis desempenhados pela Força Terrestre nos últimos 50 anos. Nascido em 1940, numa família meio árabe e meio italiana, ele foi um dos mais importantes oficiais da inteligência militar no País. Morreu no dia 14 de agosto.

Romeu dizia que foi aproveitando os conhecimentos trazidos do Panamá que começou a funcionar no Centro de Estudos de Pessoal (CEP), do Exército, em 1966, um curso de informações, categoria B. Destinava-se a capacitar oficiais das Forças Armadas e policiais. No ano seguinte, começaram os cursos Categoria C, para subtenentes e sargentos. "Durante 6 anos, de 1966 a 1971, o CEP realizou 16 cursos de Informações, formando quase 300 alunos para a atividade", contou Romeu.

Em agosto de 1975, foi mandado ao 1.º Exército, o atual Comando Militar do Leste (CML). Quem comandava ali era o general Reynaldo Mello de Almeida, amigo do presidente Ernesto Geisel. Ele tinha como chefe da 2.ª Seção do Estado-Maior (Informações) o coronel Sérgio Mário Pasquale. Após um breve estágio, Pasquale chamou Romeu em outubro e disse: "Olha, você vai se apresentar amanhã no DOI, mas a missão que vou lhe passar é a seguinte: A luta armada está acabando, daqui a pouco nós não vamos mais prender, e você está indo lá com a missão de reformular gradativamente o DOI do 1.º Exército para um órgão exclusivamente de informações. Não vai chegar lá e mudar, vai devagar".

'DOIS BRAÇOS'. Lia jornais e guardava documentos em casa para contar sua história, o que fazia consultando os textos de suas palestras. Lembrou que, nos anos 1970, homens de operações dos centros de informações militares - CIE (Exército), Cenimar (Marinha) e CISA (Aeronáutica) - eram convidados para dar aulas no CEP e na EsNI. "Convidávamos o pessoal que estava na luta armada para ensinar. O Pablo ministrou aula lá, o Doutor Pablo (o coronel Paulo Malhães, integrante do CIE, que atuou em operações que dizimaram grupos como a Vanguarda Popular Revolucionária, e no desaparecimento do corpo do ex-deputado Rubens Paiva)."

'SNI'. E assim foi. "Muitos anos mais tarde eu fui me aperceber que eu nada mais fui do que um instrumento da política do Geisel de distensão lenta, gradual e segura. E uma das tarefas era acabar com esse componente de segurança do DOI." Ele ainda participaria da operação que cooptou Manoel Jover Telles, o dirigente do PCdoB que levou os militares até a reunião do comitê central da sigla, então clandestina, na Lapa, na zona oeste da capital paulista. A parte final da operação, a cargo dos militares de São Paulo, terminou com a chacina de Pedro Pomar, Ângelo Arroyo e João Baptista Drummond, em 16 de dezembro de 1976.

Romeu já era major e subcomandante do DOI do Rio quando, em 1980, um grupo de subordinados o procurou. Apresentaram-lhe uma proposta: explodir bombas no show do dia do trabalhador, no Riocentro. "E era na caixa de força. O objetivo era apagar a luz e acabar com o show. Eu proibi. Não era para ser feito e não foi feito." Em janeiro de 1981, Romeu deixou o DOI para cursar a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Com ele fora do destacamento, o caminho ficou livre para a explosão de 30 de abril de 1981.

Eram 21h20. A primeira bomba explodiu antes da hora no estacionamento. Ela eviscerou o sargento Guilherme Pereira do Rosário, do DOI, que a carregava no colo, sentado ao lado do chefe, o capitão Wilson Dias Machado, o Doutor Marcos, que dirigia um Puma. Trinta minutos depois, outra bomba explodiu na casa de força. O atentado marcaria o fim das ações terroristas dos militares contrários à abertura política. "Aquilo foi coisa do SNI (Serviço Nacional de Informações), com a participação de dois ex-subordinados meus."