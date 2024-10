Nunes espera herdar votos de Marçal, que diz que apoiará prefeito se ele adotar suas propostas

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse esperar receber os votos dos eleitores que optaram pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno. Segundo o prefeito, ele e Marçal têm pontos comum por serem candidatos que, segundo Nunes, "reúnem o centro e a direita" e pensam igual sobre desestatização e parcerias público-privadas, além de "prezarem pela ordem".

Nunes deu as declarações durante entrevista à Rádio Bandeirantes, na manhã desta segunda-feira, 7. Na ocasião, disse que não avalia um encontro com Marçal neste momento e que esperará "a poeira assentar".

O ex-coach, por sua vez, já sinalizou que pode apoiar o prefeito. Em coletiva depois da divulgação dos resultados do primeiro turno, o ex-coach avaliou que os eleitores dele e do candidato do MDB são parecidos e que, se Nunes aceitar suas propostas sobre escolas olímpicas e educação financeira no ensino público, ele apoiará o prefeito oficialmente.