Caiado e Bolsonaro estarão em palanques opostos no segundo turno de Goiânia

Rodrigues foi para o segundo turno com 31,14%, já Mabel alcançou 27,66% dos votos.

O governador mergulhou de cabeça na campanha do aliado e já questionou diversas vezes, durante a o período eleitoral, a capacidade do candidato do PL de administrar a cidade.

Bolsonaro já usou o fato do candidato de Caiado ser ex-sócio da fábrica de alimentos Mabel para chamá-lo de "candidato da bolachinha". "Tem vários vídeos rodando por aí: o candidato da bolachinha, o candidato da rosquinha, vídeo dele elogiando Dilma Rousseff, dizendo que ela foi uma boa gestora", afirmou o ex-presidente.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, a direita fica sem candidato para 2026, pelo menos sem um candidato óbvio. Caiado já declarou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que apresentou seu nome como pré-candidato para a Presidência da República ao partido.