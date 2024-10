TSE: eleições ocorreram sem hostilidades maiores e em absoluta normalidade, diz Cármen Lúcia

A ministra Cármen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que o primeiro turno das eleições municipais ocorreram "com tranquilidade, sem hostilidades maiores". "Um ou outro que se exalta, mas tudo dentro da mais absoluta normalidade", disse a ministra a jornalistas no início da noite deste domingo, 6, no Centro de Divulgação das Eleições (CDE), na sede da Corte.

Cármen também disse que os dados sobre dinheiro apreendido devido à compra de votos e outros ilícitos eleitorais preocupa e que a Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de R$ 20 milhões em espécie e pouco mais de R$ 20 milhões em outros bens no período eleitoral. "Isso é preocupante para todo mundo, mas nós não tínhamos, antes dessa eleição, dados concretos sobre dinheiro", disse a ministra. "Agora nós vamos trabalhar com isso para ver como nós podemos nos esmerar para o aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro."