Presidente da Câmara, Arthur Lira, vota em Alagoas por volta das 13h

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), votou por volta das 13 horas, neste domingo, 6, na Escola Municipal Renato Mendonça, no município de Pilar, em Alagoas.

De acordo com a assessoria do presidente, antes de votar, Lira acompanhou o pai, Benedito de Lira, até a urna em Barra de São Miguel. Benedito é candidato à reeleição como prefeito no município.