Eleições 2024: Veja as capitais confirmadas para segundo turno

A apuração foi realizada às 19h deste domingo, dio 6 de outubro, após início das apurações de urnas eletrônicas do primeiro turno.

Seis capitais brasileiras já estão com segundo turno definido nas Eleições 2024, mas apenas Belém, Porto Velho e Aracaju tem condidatos confirmados.

Igor Normando (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL) serão os candidatos na disputa. O atual prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (PSOL), ficou fora do segundo turno.

Em Porto Velho o cenário é diferente do que apontavam as pesquisas, que indicavam uma vitória de Mariana logo no primeiro turno.

Aracaju (SE) definiu segundo turno entre os candidatos Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT).

Com 95,58% das urnas apuradas até o momento, Emília obteve 41,55 dos votos válidos, enquanto Luiz 23,82%