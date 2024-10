Dr. Furlan é reeleito em Macapá e desafia grupos de Alcolumbre e Randolfe

O prefeito de Macapá (AP), Dr. Furlan (MDB), foi reeleito neste domingo, 6, para um segundo mandato no cargo. Favorito desde o início da campanha, com 99,18% das urnas apuradas, computava 85,07% dos votos. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, estavam os candidatos Paulo Lemos (PSOL) e Aline Gurgel (Republicanos), com 9,8% e 3,70%.

A campanha foi marcada desde o começo pelo favoritismo de Furlan. O prefeito conta com ampla avaliação positiva de sua gestão. Como vice, ele escolheu Mário Neto, do Podemos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Furlan é adversário do grupo político do senador Davi Alcolumbre (União-AP), favorito para a presidência do Senado no próximo biênio. O irmão do parlamentar, Josiel Alcolumbre (União), cogitou concorrer contra o prefeito, mas desistiu da candidatura antes do início da campanha.