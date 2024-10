Lula: é importante Justiça Eleitoral levar em conta não haver campanha com quem só sabe mentir

Lula disse que em algumas vezes a responsabilização leva tempo e os casos são julgados apenas depois que a disputa terminou. Ele afirmou também que espera que a Justiça Eleitoral "leve em consideração que não é possível fazer campanha com alguém que só sabe provocar, mentir e ofender as pessoas".

Também estiveram presentes nomes do PSOL e do PT, como a candidata a vice, Marta Suplicy, Sônia Guajajara e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. De acordo com a assessoria do candidato, o evento teve a presença de 20 mil pessoas. Até o início do evento, às 10h50, os apoiadores do psolista ocupavam o trecho em frente ao Masp, da Alameda Casa Branca à rua Peixoto Gomide, nos dois sentidos.

Provocações

O evento transcorreu com tranquilidade, mas logo no início houve um acirramento de ânimos com o deputado bolsonarista Paulo Bilynskyj (PL), que compareceu ao evento junto com um pequeno grupo de apoiadores.