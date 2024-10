Para analistas, Nunes foi quem perdeu o debate da TV Globo desta quinta

Nesse sentido, o prefeito precisava demonstrar segurança ao defender sua gestão diante de questionamentos dos concorrentes. Porém, de acordo com o cientista político e professor Carlos Melo, do Centro de Políticas Públicas do Insper, o emedebista permaneceu acuado e apático.

A mais recente pesquisa Datafolha divulgada na tarde de quinta aponta uma leve vantagem do psolista com 26%. Nunes caiu acima da margem de erro de dois pontos, de 27% para 24% e empatou numericamente com o ex-coach, que cresceu de 21% para 24%.

"Quem perdeu foi o Ricardo Nunes, que teve de ficar na defensiva o tempo todo e em vários momentos foi até desprezado. Faltou brilho", disse Melo. "Com relação ainda a quem perdeu, o Marçal foi obrigado a ser o que ele nunca foi durante a campanha toda por conta da rejeição. Me pergunto se não seria tarde demais", ponderou.

Ainda segundo a pesquisa, o ex-coach detém o maior índice de rejeição entre os postulantes ao Palácio do Anhangabaú, com 53% de paulistanos que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, aparecem José Luiz Datena (PSDB) com 39% e Boulos com 38%. Nunes tem apenas 23%.

Nesse sentido, os vencedores do debate seriam o deputado federal do PSOL e a candidata Tabata Amaral (PSB). "Eles foram muito bem, foram programáticos. O Boulos deu uma incitada no Nunes, porque interessava a ele enfraquecer o prefeito. Tabata continuou sendo propositiva e incisiva", explicou o professor.