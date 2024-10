Nunes, Tabata, Marçal e Boulos São de direita ou esquerda? Entenda

No último debate antes do primeiro turno das eleições de São Paulo, realizado pela TV Globo nesta quinta-feira, 3, os cinco candidatos à Prefeitura presentes questionaram os posicionamentos políticos de cada um. Em entrevistas ao Estadão e nas trajetórias políticas, os prefeituráveis já deixaram claro quais são as correntes ideológicas deles.

Na participação do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), no Joga no Google, um quadro do Estadão em parceria com o Google, que traz as perguntas mais feitas pelos cidadãos sobre os candidatos, ele afirmou ser um político de centro-direita.

Também em participação no Joga no Google, a candidata Tabata Amaral (PSB) disse ser progressista, mas dispensou uma identificação com a esquerda ou com a direita. Com um posicionamento mais voltado ao centro, Tabata defendeu ao longo da campanha a necessidade de absorver projetos oriundos dos dois lados políticos.